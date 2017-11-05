أحترم الجماهير العربية دون استثناء

عبر الفنان رامى عياش، عن سعادته بحفله الذي أحياه ليلة أمس الأول في دار الأوبرا المصرية، في إطار ليالي مهرجان الموسيقى العربية، ناشرا صورة له عبر حسابه على «تويتر»، من حفله، وعلق قائلا: «دار الأوبرا المصرية.. ليلة عمر.. مصر».

وقدم رامي عياش بحفله «ميدلي» لعدد من أغنياته منها «يا مسهر عيني ويا حبيبي قلبي مال والناس الرايقة»، واختتم الحفل بأغنية «مبروك»، كما غنى لوردة «في يوم وليلة» من كلمات حسين السيد، وألحان محمد عبدالوهاب، فيما قدم أغنيته طال السهر كلمات وألحان سليم عساف، و«سوا» كلمات وألحان سليم عساف.

وفي تصريحات صحافية له، أعرب عياش عن سعادة بالغة لاعتلائه خشبة مسرح دار الأوبرا المصرية، مشيرا إلى أن هذا الموقف يجسد حلم كل الفنانين في مختلف مراحل نجاحاتهم، مضيفا أن هذا ما يحمله مسؤولية كبيرة للحفاظ على مستواه الفني.

وأكد أن الخصوصية التي يحملها مهرجان الموسيقى العربية مقارنة بباقي المهرجانات الموسيقية التي شارك فيها تتمثل في عراقة ورهبة مسرح دار الأوبرا المصرية لما له من تأثير خاص، إضافة إلى المعايير التي تعتمد عند اختيار الفنانين الذين يعتلون خشبته، مؤكدا أن الجمهور بالنسبة إليه واحد فهو يحترم الجماهير العربية دون استثناء، إلا أن جمهور مسرح دار الأوبرا المصرية ينتظر فقط الصوت الجميل والأداء اللافت نظرا لتاريخ هذا المسرح وبالتالي احتراما للمطربين الكبار الذين سبق أن وقفوا على خشبته.