أجهشت الفنانة دنيا بطمة بالبكاء بسبب ابنة زوجها المنتج البحريني محمد الترك الفنانة حلا.

وحلّت بطمة ضيفة في برنامج Solo the one من تقديم المذيع صلاح الراشد على قناة atv، حيث اختارت عند ذكر اسم حلا الترك من قبل المستضيف، أن تغني الديو الذي جمعها مع المغنية الشابة في عام 2015 "آه يا قمر".

وقبل انتهائها من غناء المقطع الأول "مين قلبه يبيني طبعاً أنا..."، دخلت بطمة في حال من التأثر البالغ، وداهمتها نوبة من البكاء الحار.

وفور تماسك أعصابها، قالت بطمة إن الإنسان إذا قام بتربية قط في منزله لمدة 5 شهور سيتأثر لغيابه، فما بالك اذا كان من تعودت عليه هو انسان عاش معك 4 سنوات.