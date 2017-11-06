تدهورت الحالة الصحية للفنانة المعتزلة شادية، خلال الساعات القليلة الماضية، مما استدعى نقلها إلى غرفة العناية المركزة بمستشفى الجلاء العسكري في القاهرة.

وقال مصدر مقرب من شادية لـموقع 24 الاماراتي، إن نجوى فؤاد التقت بالطبيب المتابع لحالة شادية، مساء أمس السبت، الذي شدد على خطورة الحالة، مطالباً إياها بالدعاء لها، لاسيما أن الفريق الطبي فعل كل ما بوسعه، لكن المسألة حالياً باتت بأيدي الله، بحسب قوله.

وأوضح المصدر أن نجوى فؤاد انهارت فور سماعها لكلمات الطبيب، حيث طالبته بإلقاء نظرة عليها داخل غرفة العناية، إلا أنه رفض وأعلن أن الزيارة ممنوعة عنها.

يذكر أن شادية أصيبت بجلطة في المخ، وقامت أسرتها بنقلها من مستشفى "العاصمة" لـ "الجلاء العسكري" بناء على تعليمات الأطباء.