إبتعدت الفنانة شادية عن الأضواء منذ سنوات طويلة مكتفية بتاريخها الفني الكبير الذي تركته، أما آخر ظهور إعلامي لها فكان من خلال مداخلة صوتية عام 2014، في برنامج "بوضوح" الذي كان يقدمه الإعلامي عمرو الليثي على فضائية "الحياة".

واحتوت المداخلة على كلمات حزينة من الفنانة شادية بسبب الأوضاع التي مرت بها مصر في فترة عدم الاستقرار، داعية كافة المصريين إلى ضرورة حب مصر بإخلاص وعدم العبث بها أو تخريبها.



وكان واضحاً على شادية التأثر الشديد من أحداث العنف التي تشهدها مصر وقتها، حتى أنها قالت: "أنا مش مصدقة إن مصر يحصل فيها كده الواحد مذهول أنا بأقرأ القرآن وبادعي لبلدي".