تواجه هيفاء وهبي عدة ازمات في الفترة الاخيرة بسبب مطالبات منع أعمالها في مصر، فبعد قرار منعها من التمثيل بسبب أزمتها مع المنتج محمد السبكي، تواجه هيفاء وهبي تحدياً جديداً بمطالبات منعها من الغناء أيضاً بسبب ارتدائها "شورت" في حفلها الأخيرة بالقاهرة.

هل السبكي وطليقها السبب وراء أزمات هيفاء وهبي الأخيرة بالقاهرة؟

بعد الضجة الكبيرة التي احدثتها هيفاء وهبي بنشرها تغريدة على تويتر تكشف فيها استدعائها للتحقيق في نقابة الموسيقيين بمصر بسبب ارتدائها ملابس قصيرة في حفلها الأخير بالقاهرة، اتهم جمهورها رجل الأعمال وطليقها أحمد ابو هشيمة بمحاربتها ومحاولة التأثير على نجاحها في مصر، وكذلك المنتج محمد السبكي الذي حصل على قرار بمنعها من التمثيل لحين دفع تعويض مادي له عن فيلمها الذي اعتذرت عنه.



ولكن مصادر داخل نقابة الموسيقيين كشفت حقيقة الأمر وأكدت ان الضجة حدثت بسبب تصريحات هيفاء، ولكن ما حدث هو توجيه النقابة تحذيراً لهيفاء وهبي بسبب ملابسها في الحفلات بسبب شكوى ضدها من قبل بعض الأعضاء الذين طالبوا بالفعل بالتحقيق معها أو معاقبتها، ولكن حتى الآن لم يصدر أي قرار رسمي ضد هيفاء وهبي.