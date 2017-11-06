القاهرة - محمد صلاح

استضاف نادي ليونز جاردن سيتي برئاسة حازم خليل الفنانين طارق لطفي ولقاء الخميسي وفيدرا وحازم سمير أبطال مسلسل «بين عالمين» الذي انتهى عرضه مؤخرا على القنوات الفضائية، ودار حوار مطول بين أعضاء النادي وأبطال العمل عن كواليسه وأسراره.

وأكد طارق لطفي أن عرض المسلسل خارج سباق الدراما الرمضانية كان سبب النجاح وله اثر كبير في كثافة المشاهدة لعدم وجود التنافس الشرس وازدحام المسلسلات على كل الشاشات التلفزيونية.

وقالت لقاء الخميسي: المسلسل أعاد اكتشافي من جديد بتقديمي في دور مركب وفى شخصية تبرز قدراتي التمثيلية بعيدا عن أدوار الكوميديا، لأن مشاهد الحزن والشجن كانت عالية جدا.

وفي نفس السياق أكدت لقاء أن الفنان هشام سليم احد أبطال المسلسل اعتذر عن الحضور لظروف خاصة.

أما فيدرا فصرحت بأنها لم تخش أداء شخصية شريرة لأنها تعشق تقديم هذه النوعية التي تفجر طاقة بداخلها.