يعيش حاليا الفنان السعودي قصي خضر، نجم الراب ومقدم برنامج «أرابز غوت تالنت»، حالة من النشاط الفني، خاصة بعد طرح ألبومه الجديد «سعودي» بالتزامن مع احتفال المملكة بعيدها الوطني.

وفي هذا الصدد، اكد قصي انه لم يتأخر في طرح الالبوم، وقال: كل ما في الأمر أن فكرة هذا الألبوم انطلقت مع بداية العام الحالي، وكانت تفيد بأن نضم مجموعة من الأغاني التي كنت قد قدمتها في السنوات الماضية، وعندما قررنا تنفيذ الألبوم، جمعنا هذه الأغاني التي وجدناها مناسبة لتضم في ألبوم واحد، وتم طرحه في توقيت يتناسب مع طبيعتها، ولا أرى أنني تأخرت في إنجاز الألبوم أو طرحه، خاصة أن آخر ألبوم قدمته للجمهور كان منذ عامين فقط.

وحول الموقف الأصعب الذي واجهه في مسيرته الفنية ولا يستطيع أن ينساه، رد: هو ليس موقفا واحدا، بل مجموعة من المواقف الصعبة والكثيرة التي تعرضت لها، لكن الأهم بالنسبة إلي، بمجرد أن ينتهي الموقف تماما، لا أعود ألتفت إليه، بل أمضي في طريقي وأستعد لمواجهة أي موقف جديد وأركز لتجاوزه.