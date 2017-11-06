بعد غياب طويل عن الدراما الرمضانية، تعود بعض النجمات مجددا إلى دراما رمضان المقبل، من خلال أعمال بدأ بعضهن تصويرها بالفعل، بينما لايزال البعض الآخر يحضر لها في سرية شديدة، وأبرز هؤلاء، النجمة أنغام، التي تعود إلى الدراما بعد غياب خمس سنوات منذ أن قدمت مسلسل «في غمضة عين»، الذي شاركتها بطولته داليا البحيري.

وذكرت تقارير صحافية ان أنغام تعود مجددا من خلال مسلسل للمؤلف أيمن سلامة، ورغم تكتمها كل التفاصيل، لكنها أكدت للمقربين منها أنها رفضت خلال السنوات الخمس الماضية عروضا كثيرة، لأنها لا تريد أن تكون ضيفة على التمثيل إلا من خلال عمل تكون مقتنعة به تماما، وهو ما عثرت عليه بالفعل أخيرا.

بدورها، قررت الفنانة سولاف فواخرجي، بعد تعثر أكثر من مشروع درامي لها في مصر، آخرها مسلسل «هجرة الصعايدة»، الذي تعثر إنتاجه وتوقف العمل عليه، التركيز على مسلسل سوري جديد بعنوان «هوا أصفر»، يجمعها بالنجم يوسف الخال، ويدور في إطار اجتماعي، ويناقش العديد من المشاكل والقضايا الحياتية، وهو من تأليف علي وجيه ويامن الحجلي ومن إخراج أحمد إبراهيم، ومن المقرر أن يتم تصويره في مدينة دمشق السورية، وتعود به سولاف إلى الدراما بعد غياب عامين، منذ أن شاركت في «باب الحارة» و«مدرسة الحب».

وتعود أيضا النجمة السورية جومانا مراد، بعد غياب طويل منذ زواجها، لكن عودتها ستكون عبر الدراما السورية في الجزء الجديد من المسلسل الشهير «مدرسة الحب»، مع المخرج السوري صفوان مصطفى نعمو. وقد بدأت جومانا بالفعل تصوير دورها قبل أيام قليلة في مدينة اسطنبول التركية، في المسلسل الذي يضم مجموعة كبيرة ليس من النجوم العرب فقط، لكن من الأتراك أيضا.