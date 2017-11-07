تلقت الفنانة المصرية، شهيرة، العزاء في شقيقها اللواء ناضر حمدي، مساء الأحد، داخل مسجد الحامدية الشاذلية بالمهندسين، بحضور عدد كبير من الفنانين الذي حرصوا على الشد من أزر الفنانة المعتزلة في مصابها الجلل، فيما غاب زوجها الفنان محمود ياسين عن حضور مراسم العزاء، ما أثار تساؤلات عديدة حول سبب الغياب.

وقدم واجب العزاء كل من ميرفت أمين ورجاء الجداوي وعفاف شعيب وإلهام شاهين ومنى عبد الغني ودنيا عبد العزيز وشيرين وهادي الجيار وكريم كوجاك وأشرف عبد الغفور وطارق عبد العزيز وسهير المرشدي وابنتها حنان مطاوع والمخرج خالد جلال والشاعر أيمن بهجت قمر والإعلامية سهير جودة وبوسي شلبي.

يذكر أن اللواء ناضر حمدي قد وافته المنية، الخميس الماضي، بعد صراع مع المرض.