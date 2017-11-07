يشارك الفنان القطري فهد الكبيسي كأول فنان خليجي في المنافسة على جوائز «الجرامي» العالمية، حيث رشح الكبيسي بأحدث ألبوماته «أنت عشق» لجائزة «World Music Album»، ومن المقرر إقامة حفل توزيع الجوائز في مدينة نيويورك يناير 2018.

وبدأ الكبيسي رحلة الترشح للجائزة والمشاركة في الحدث الفني المعروف عالميا من خلال تعاونه مع شركة «Backstage Production» في تدشين الحملة الفنية «I A M» Introducing Arabic Music To The Western World، والتي تهدف إلى تقديم الموسيقى العربية بألوانها المعروفة وآلاتها الشهيرة للعالم الغربي دون المساس بهويتها الأصيلة، واستطاعت الشركة أن تتواصل مع القائمين على المهرجان لإقناعهم بتخصيص جائزة للموسيقى العربية، وتعاقدت الشركة مع استديوهات فهد الكبيسي لتسجيل الكبيسي كأول عضو خليجي وتم ترشيح ألبومه الأخير «انت عشق» في المسابقة، ومن ثم بدأ فهد في تخطي المراحل الأولى من المسابقة إلى أن وصل حاليا إلى مرحلة التصويت «FYC».

وعقدت الشركة عدة لقاءات مثمرة مع القائمين على «الجرامي»، من أجل الترويج لألبوم فهد وسعيا للحصول على جائزة ضمن هذا الحدث الفني العالمي تحسب لقطر والخليج والوطن العربي بأكمله، كما شاركت في المؤتمر السنوي العالمي Pacific Voice Conference، فضلا عن المشاركة باسم الحملة الخاصة بالموسيقى العربية التي دشنتها الشركة في أكثر من حفل غنائي كبير بالتعاون مع جوائز «الجرامي» ومؤسسة «One larynx many voices».

وتعتبر «الجرامي» من أهم الجوائز الفنية عالميا وهي عبارة عن 84 فئة من بينها فئات: الراب والجاز وأفضل ألبوم للعام، وأفضل أغنية للعام، وأفضل ألبوم موسيقي (بوب)، وأفضل مغني روك، وغيرها من الفئات.

وكانت النسخة الأخيرة من توزيع جوائز «الجرامي» قد أجريت في فبراير من العام الحالي وفازت فيها الفنانة العالمية أديل بنحو 5 جوائز وهي جائزة أفضل صوت في ألبوم «بوب» عن ألبومها الأخير «25» الذي فاز أيضا بجائزة أفضل ألبوم غنائي، وفي فئة أفضل أداء منفرد بوب استطاعت أديل أن تقتنص الجائزة من المغنية الأميركية بيونسيه وتحصد «الجرامي» عن أغنيتها الشهيرة «Hello» التي نالت أيضا جائزتي أفضل تسجيل وأغنية العام بعد منافسة شرسة مع بيونسيه وجاستن بيبر ومايك بوسنر.