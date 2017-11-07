القاهرة ـ محمد صلاح

شارك عدد من الفنانين والفنانات في مصر في حملة «إنتي الأقوى» التي تهدف الى مقاومة مرض سرطان الثدي والتي تقام تحت رعاية المؤسسة الدولية لسرطان الثدي والنساء، وذلك للمساهمة في التوعية بخطورة المرض.

وشارك في الحملة كل من هالة صدقي وشريف منير ونضال الشافعي واحمد زاهر، بحضور مجموعة من كبار الاستشاريين بمرض السرطان وخبراء التغذية للتحدث عن الوقاية من المرض، كما شارك في ادارة المناقشة الاعلامي اسامة كمال، وحرصت الفنانة هالة صدقي على تأكيد دعمها الكامل للترويج للحملة والمشاركة في كل الانشطة.