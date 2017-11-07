تناقلت صفحات على مواقع التواصل الإجتماعي فيديو عن أحد حسابات النجمة السورية نسرين طافش على «السوشيال ميديا» وهي تقوم بعمل مساج لأصابع قدميها، ويظهرها الفيديو الذي نشرته بعنوان «مساج تايم» وهي تنظف قدميها من الجلد التالف وأصابع قدميها مع المساج والتدليك.

وشن الجمهور هجوما على نسرين وجاءت التعليقات منتقدة لهذا الفيديو وأنه غير مناسب للنشر وأن أمورا كهذه لا داعي لتصويرها للجمهور.

من جهة أخرى، لم تعلن طافش عن أي مشاريع درامية للموسم الرمضاني المقبل، وإن كانت هناك عروض سورية ومصرية، بينما لاتزال تحصد نتائج نجاح أغنيتها «123 حبيبي» التي أطلقتها قبل مدة باللهجة المغاربية وهي الأغنية الثانية لها بعد أغنية «متغير علي».

وكانت نسرين حاضرة الموسم الماضي ببطولة مسلسل «شوق» وأيضا ببطولة المسلسل البدوي «العقاب والعفرا».