القاهرة - محمد صلاح

يواصل الفنان حسن الرداد تصوير أحدث أفلامه السينمائية بعنوان «عقده الخواجة» المقرر عرضه منتصف العام الدراسي. وانتهى مخرج العمل بيتر ميمي من تصوير معظم المشاهد ليبدأ في الأيام القليلة المقبلة في متابعة عمليات مونتاج والمكساج ليكون الفيلم جاهزا لعرضه.

ويشارك في بطولة الفيلم بجانب الرداد كل من بيومي فؤاد وحسن حسني وماجد المصري ومحمد لطفي وهنا الزاهد وسامية الطرابلسي ومن تأليف هشام ماجد وشيكو وإنتاج احمد السبكي. وشهدت كواليس التصوير حالة من المرح بين أبطال الفيلم، وحرص الرداد على تدبير المكائد الطريفة لزملائه خاصة بيومي فؤاد.

وكان آخر ظهور للفنان حسن الرداد في السينما، العام الماضي، بفيلمه «عشان خارجين» مع زوجته إيمي سمير غانم وبيومي فؤاد وإخراج خالد الحلفاوي، ومن إنتاج أحمد السبكي.