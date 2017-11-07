في الوقت الذي أعلن فيه الفنان أمير كرارة عن استعداده لتصوير عمل سينمائي جديد، وعن تعاقده أيضا مع المنتج تامر مرسي لتقديم مسلسل «كلبش» الجزء الثاني، لايزال كرارة يواجه العديد من المشاكل القضائية.

والبداية حين قررت الدائرة الثانية لمحكمة القضاء الإداري المصرية وقف المسلسل، بعد أن رفع أحد المحامين دعوى يطالب فيها بوقف العمل الذي رآه يهين المحامين.

ولكن منتجي العمل محمد عبدالحميد ومحمد سمير قررا عدم الرد على هذه الدعوى لأن العمل لا يسيء إلى المحامين، ومن الطبيعي أن تظهر الشخصيات السوية والسيئة في أي عمل وبالتالي الفكرة لا تتعمد المهنة في حد ذاتها، وهذا أيضا ما أكده مؤلف العمل باهر دويدار، في تصريحات له، مشددا على أن العمل لا يمكن أن يسيء إلى مهنة ما.

من جهة أخرى، ذكرت تقارير صحافية ان أزمة ثانية واجهت كرارة أخيرا بعدما رفض كل من منتجي كلبش محمد عبدالحميد ومحمد سمير تصوير مسلسل «باشا أم الدنيا»، وهو الاسم الذي ظهر به كرارة في «كلبش»، ولكن منتج الجزء الجديد تامر مرسي دفع بالفعل مبلغا ماليا لهما، وبعدها قرر أن يطلق على الجزء الجديد «كلبش 2» لعدم وجود أي مشكلة، وهذا ما يؤكد أنه لن يكون هناك مشاكل مستقبلا في العمل الجديد الذي من المفترض أن يعرض في شهر رمضان المقبل.