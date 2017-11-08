حرصت الفنانة سمية الخشاب على مرافقة زوجها الفنان أحمد سعد في حفلته بدار أوبرا الإسكندرية على هامش فعاليات مهرجان الموسيقى العربية في مصر.

وحضرت سمية بملابس "كاجوال"، ببنطال أسود مع خط أبيض على طرفه مع توب سوداء، وحملت جاكيت فرو من اللون الابيض، الامر الذي عرضها للانتقاد، لا سميا وانه الظهور الاول لها بعد عودتها من شهر العسل.

وتعرضت العروس للانتقاد من قبل المتابعين بسبب إطلالاتها التي لا تناسب الحفلة، مشيرين الى أنه كان عليها ارتداء فستان سهرة أو طقم رسمي.

يذكر أن سعد بدأ فقرته بتوجيه رسالة خاصة لسمية الخشاب، وقدم لها الأغنية الأولى "موعود معايا بالعذاب" في إشارة للحملة الموجهة ضدهما بعد إعلان زواجهما.