بيروت - بولين فاضل

تخوض النجمة اللبنانية نادين الراسي تجربتها الثالثة في مصر بعد مسلسلي «كلام الناس» و«خرم ابرة» بعد تعاقدها على بطولة مسلسل مصري سوف يعرض في رمضان المقبل.

وتجسد نادين في العمل شخصية سيدة لبنانية، وقد عزت الأمر إلى كونها لا تتقن كثيرا اللهجة المصرية، فضلا عن رغبتها في الإطلالة من مصر على العالم العربي في دور امرأة لبنانية.

وكانت نادين وقعت أخيرا مع شركة «سكاي» المصرية عقدا لخمس سنوات، ما يعني أنها ستظل في مصر في أكثر من عمل تمثيلي في المدى القريب من بينها فيلم سينمائي أيضا.

وبحسب نادين، فإن تخطيطها للحضور الى مصر يعود إلى سنوات عدة لكن اطفالها كانوا العقبة، أما اليوم وقد كبروا وباتوا يفهمون عملها، فقد أصبح بإمكانها السفر والإقامة في مصر لمقتضيات التصوير وترك أولادها في لبنان.