نفت الفنانة زينة ما تردد عن وجود غيرة وخلافات بين النجمات في كواليس فيلم «كارما» الذي تشارك في بطولته مع غادة عبدالرازق ووفاء عامر ودلال عبدالعزيز وسهر وسارة نخلة، إضافة إلى عمرو سعد ومجدي كامل ومحمود حميدة، وقالت: «كل ما تردد عن الغيرة بين بطلات العمل مجرد إشاعات، فالكواليس رائعة، والمخرج خالد يوسف الذي يعود بهذا الفيلم بعد غياب طويل عن السينما، يوفر لنا أجواء عمل ممتازة جدا، وأنا سعيدة بهذا العمل الذي يجمعني بنجوم كبار لهم تاريخ كبير، وبالتأكيد هو إضافة مهمة الى رصيدي الفني».

وكشفت زينة أسباب حماستها لهذا الفيلم، مؤكدة أنها لا يمكن أن تضيع فرصة العمل مع المخرج خالد يوسف، الذي تتعاون معه للمرة الأولى، لاسيما أن ذلك كان أحد أحلامها الذي تحقق أخيرا في «كارما»، إضافة إلى أن قصة الفيلم مشوقة جدا.

وعن تفاصيل دورها قالت زينة في تصريحات لها: «الفيلم يتناول الفوارق الطبقية، حيث تدور الأحداث بين عالمي الفقراء والأثرياء، وأقدم فيه أحد الأدوار المهمة والمؤثرة في الأحداث، إذ أجسد شخصية امرأة قبطية ومتزوجة من عمرو سعد، فيحدث بيننا العديد من الخلافات بسبب التدين الزائد».

واضافت: «في الوقت نفسه، تتسم الشخصية بالعصبية، وتعيش حياة بائسة للغاية بسبب الظروف المعيشية الصعبة، فتضطر إلى استغلال أنوثتها لتحصيل الأموال، لكنها تتعرض للكثير من المضايقات من أصحاب الدين الذين تلجأ إليهم للمساعدة».

وعن الإصابة التي تعرضت لها أثناء التصوير، أكدت زينة أنها كانت في قدمها، لكنها الآن بخير وتمارس حياتها وعملها بشكل طبيعي، وكانت حريصة على ألا يتأثر التصوير بإصابتها. من ناحية أخرى، استقرت زينة على مسلسل جديد لرمضان المقبل، تتعاون فيه مع المخرج خالد مرعي، وتتكتم تفاصيله حتى يتم الانتهاء من التحضير له.