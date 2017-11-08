وقعت خلال الساعات القليلة الماضية مشكلة داخل كواليس حفل النجم المصري عمرو دياب المقبل، الذي يستعد لإحيائه غدا الخميس في جامعة المستقبل بالتجمع الخامس بالقاهرة.

وذكرت تقارير صحافية ان المشكلة جاءت إثر معاينة فريق عمل دياب لموقع الحفل، بعد طرح إدارة الجامعة والجهة المنظمة دعوات جديـــدة وزيـــادة عدد الحضــور، وهو ما وجـــده فريق العمل مخالفـــا لما تم الاتفاق عليـــه، ويتسبب في زيادة الزحام وضعف التأمـــين.

وحدث خلاف داخل الكواليس بشأن التجهيزات الأمنية، الأمر الذي يهدد موافقة عمرو دياب على إجراء الحفل، خاصة أنه لم يتم حتى الآن توقيع العقد، وينتظر عمرو تنفيذ شروطه خلال الساعات المقبلة لتحديد موقفه من الحفل.