أغلق الفنان المصري عمرو واكد ملف محاكمته بتهمة اتلاف سيارة طالب جامعي والحكم عليه بالسجن ثلاثة شهور، ولجأ الفترة القليلة الماضية لعقد جلسة تفاوض مع المجني عليه انتهت بإبرام «وثيقة صلح» تقضي بتنازل الشاكي عن الدعوى واسقاط عقوبة السجن مقابل الحصول على ترضية مالية من واكد.

وكان عمرو ينتظر المثول أمام محكمة الاستئناف للطعن على الحكم بحبسه ثلاثة شهور بتهمة إتلاف سيارة طالب جامعي، وحال تأييد الحكم كان سيضطر لتنفيذ العقوبة فورا، ولهذا لجأ للحوار مع الشاكي، وأعلن رسميا إجراء الصلح وكتب قائلا: «تم بحمد الله التفاهم مع الشاب الذي اتهمني بالتعدي على سيارته وتراضينا بالصلح وتنازل الشاب رسميا عن اتهامه لي.

نشكر كل من ساهم في توضيح الأمور وحل سوء التفاهم».

يذكر أن محكمة جنح الدقي، أصدرت حكما سريعا بحبس الفنان عمرو واكد ثلاثة أشهر لإدانته بتحطيم سيارة طالب جامعي، وتضمن الحكم فرض كفالة 1000 جنيه لوقف تنفيذ الحكم انتظارا لقرار محكمة الاستئناف، وتضمنت حيثيات الحكم ما أوردته النيابة العامة في ملف الإحالة للمحكمة وتضمن شهادة الشهود بأن الفنان اعتاد إثارة الأزمات، وأن نوبة غضب انتابته عندما وجد السيارة تصطف أمام منزله في الدقي، دون ترك مساحة لاصطفاف سيارته، فسارع بتحطيم مرآة السيارة وأحدث بهيكلها الخارجي بعض التلفيات.