أكدت الممثلة منة فضالي أنها لن ترفض العمل مع الفنان محمد فؤاد، إذا تلقت عرضا لمشاركته أحد الأعمال الفنية، رغم وجود خلافات بينهما منذ فترة طويلة.

وقالت فضالي: «إذا تلقيت عرضا لمشاركة محمد فؤاد في أي عمل جديد، فسوف أوافق عليه إذا كان جيدا، وذلك رغم توتر علاقتنا، فأنا إنسانة متصالحة للغاية مع نفسي، ولذلك أؤكد انني على استعداد للعمل مع أي شخص حتى لو كنت على خلاف معه، ولكن علاقتنا القوية لن تعود كما كانت».

وكانت قد وقعت خلافات حادة بين فضالي وفؤاد بعد أزمة صورهما معا في عيد ميلادها، حيث قال الأخير ان منة قدمت له دعوة لحضور عيد ميلادها وأثناء الحفل فوجئ بها ترتمي عليه، وأن الصور تم تداولها بهذا الشكل لتشويه سمعته، وهي التصريحات التي أغضبت منة كثيرا، وأكدت أن ما قاله فؤاد لم يحدث.