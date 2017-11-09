بين الغناء والرقص والتمثيل كانت حلقة النجمة دنيا سمير غانم في برنامج «صاحبة السعادة» الذي تقدمه الفنانة إسعاد يونس، فالحلقة لم تمر مرور الكرام للصداقة التي تربط بين إسعاد ووالدي دنيا النجم سمير غانم ودلال عبدالعزيز، حيث جاء الحوار مختلفا عن أغلب النجوم الذين استضافتهم «صاحبة السعادة».

وفي الحلقة كشفت دنيا عن أن زوجها الإعلامي رامي رضوان كباقي الأزواج يهوى النوم على الكنبة في الصالة وأنه يستيقظ في الخامسة كي يبدأ عمله في السابعة ما يتسبب لها بأن تستيقظ هي الأخرى باكرا، بالرغم من أن موعد حضانة ابنتها كيلا في السابعة لكنها باتت معتادة على الأمر، وقالت إنها فخورة برامي الذي يجتهد كثيرا في عمله، لافتة إلى أنها تطبخ في بعض الأحيان لكنها في بعض الوقت كانت تستعين بخالتها وبعمتها من أجل وصفات أكلات معينة حيث إنها قبل الزواج كانت تجيد طبخ أصناف معينة وبعدها بدأت بالتعلم.



وعن حبها للأطفال، أعلنت دنيا أنها تعترف بأن ابنتها «كيلا» زادت هذا الحب فباتت تشعر بأن أغلب الأطفال مثل «كيلا»، ولكنها لم تتوقع كل هذا الحب لأعمالها مثل «لهفة» و«نيللي وشيريهان»، خاصة أنها في شخصية «نيللي» كانت مغرورة لكنها فوجئت بحبهم للشخصية والأمر تكرر في «اللا لا لا لاند» أيضا.

أما عن الجديد لديها، فقالت إنها في الوقت الحالي تركز على جولات في محافظات مصر، وبعدها ستنطلق في جولة في الوطن العربي، بالإضافة إلى أنها تعمل على الألبوم الجديد، حيث إنها مشغولة في الوقت الحالي بالغناء.