استطلعنا بعض آراء الجمهور حول «Thor:Ragnarok» وأعرب الكثير منهم عن إعجابهم الشديد بالمؤثرات البصرية وأداء النجمة كيت بلانشيت، حيث قال احد الشباب واسمه راشد: «أعشق هذه النوعية من الأفلام، وأكثر شخصية كانت لافتة في الفيلم هي (هيلا) الممثلة كيت بلانشيت»

وقالت فتاة تدعى حصة: «أعجبني زي النجمة كيت بلانشيت فضلا عن أدائها الرائع والمتميز لدور (هيلا) الشريرة والتي أرهقت (ثور) طوال الفيلم، ومن مميزات هذا الجزء أنه تميز بحس الفكاهة».

أما نواف فقال: «أولا أود أن أعلق على أداء النجمة كيت بلانشيت، فبالرغم من كل شيء ظهرت جميلة ومتألقة وأدت الدور بإتقان شديد، ولكن لاحظت أن هناك تشابها في شخصيتها وشخصية بطلة فيلم «المومياء» لتوم كروز، إلا أن المؤثرات والأزياء هنا لعبت دورا كبيرا في إبهار الجمهور بتلك الشخصية، ثانيا لم تعجبني فكرة تدمير مطرقة «ثور»، وعلى الرغم من ذلك أعجبتني فكرة أنه اكتشف عدم حاجته للمطرقة السحرية لاستحضار الرعد واكتشافه أنه كإله للرعد قادر بعزيمته على فعل ذلك، باختصار الفيلم رائع من كل النواحي الممثلين، الأزياء المؤثرات البصرية، التصوير، الموسيقى والإخراج».