تناقل متابعو وسائل التواصل الاجتماعي صورة قديمة للفنان السوري تيم حسن. التقطت له أثناء مشاركته في تصوير مسلسل "كان يا ما كان" الذي عرض بأربعة أجزاء بين العامين 1992 و1999، وحقق نسبة مشاهدة عالية على عدد من الشاشات العربية.

وفاجأ شكل تيم حسن المتابعين الذين أعربوا عن صدمتهم بسبب التغير الكبير الذي طرأ عليه حالياً.

كما سخر بعضهم من ذلك ومما كتبوا: "هلق هاد نفسو أبو ماتهكلي للهم؟" و"شفتيلي هاد كيف كان؟".

وشارك في المسلسل، إلى جانب تيم حسن، كل من النجوم سامية الجزائري، نورمان أسعد، وضاح حلوم، سلافة معمار، رندة مرعشلي، ميلاد يوسف، باسل خياط، نضال سيجري، بشار اسماعيل، زهير عبد الكريم، تولاي هارون، ضحى الدبس، نادين خوري وآخرين. وحاز عدداً كبيراً من الجوائز.