أطلت الفنانة حلا الترك على متابعيها، في فيديو جديد، أوضحت من خلاله سبب عدم ظهورها على وسائل التواصل الاجتماعي في الفترة الماضية.



وأشارت حلا إلى أن هذا يعود إلى ظروف خاصة فضلت عدم كشفها. وقد انتشر عبر وسائل التواصل الاجتماعي مقطع فيديو ظهرت فيه حلا وهي تتوجه إلى جمهورها معربة عن اشتياقها له.

وقالت إنها عادت إلى منزلها بعد انتهائها من تصوير عدد من اللقاءات. كما دعت معجبيها إلى حضور مناسبة ستقام بين 17 و19 الجاري.

ويذكر أن الفنانة دنيا بطمة، زوجة محمد الترك والد حلا، كانت أثارت الجدل عبر مواقع التواصل الاجتماعي، بعدما أشارت خلال مقابلة أجريت معها ضمن برنامج Solo the one الذي يعرض على شاشة atv إلى أنها لا تحقد على حلا لأنها طفلة، مضيفة أنّها حزينة من أجلها.