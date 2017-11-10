لا تزال أخبار النجم المصري عمرو دياب والفنانة دينا الشربيني محل جدل كبير على صفحات مواقع التواصل الإجتماعي التي ترصد عن كثب كل ما يحدث من تفاصيل حياتهما الخاصة.

فبعد الاحتفال بعيد ميلاد "الهضبة" وظهورهما معاً، كشف مؤخراً مصدر مقرب من النجم عمرو دياب، في تصريحات لموقع "فيتو"، أن "الهضبة أصرّ على الإستغناء عن حارس أمن المبنى التي سيقطن فيه مع الشربيني بشارع جمال الدين أبو المحاسن في غاردن سيتي، وتعيين حراسة خاصة تابعة له.



وقال المصدر إن الفنان خالد سليم الذي يقطن في المبنى نفسه اعترض في البداية على هذا القرار، بسبب تعوده على حارس الأمن القديم، لتتدخل زوجته وتقنعه بأن وجود الحراسة الخاصة أفضل لهم كثيراً، لأسباب من أهمها منع كاميرات الإعلام وزيادة الأمان.

وأوضح المصدر أن حارس الأمن ترك المبنى بالفعل، لافتاً إلى أن "الهضبة يفعل كل هذه الأمور بسبب حالة التوتر التي يعيشها بعد تركيز الصحافة والناس على علاقته بدينا".

وأضاف أن النجم المصري اصطحب شقيقه منذ أيام قليلة إلى شقته الجديدة، وتشاورا على الديكورات التي يرغب في تنفيذها، ليستقر فيها خلال أشهر قليلة، ويترك الفندق الذي يقيم فيه.

وكانت معلومات صحافية أكدت أن عمرو دياب اشترى الشقة في منطقة غاردن سيتي بـ 6 ملايين جنيه.