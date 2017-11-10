أثار زواج الفنانة المصرية سمية الخشاب من المطرب أحمد سعد، حالة من الجدل داخل الوسط الفني، حيث كانت كل المؤشرات تؤكد وجود علاقة عاطفية بين سعد والفنانة ريم البارودي، إلا أنه فاجأ الجميع وأعلن عن حبه ثم ارتباطه بشكل رسمي بسمية الخشاب.

ورغم مرور أقل من شهر على زفافهما، ظهرت بوادر خلاف بين العروسين، الأمر الذي أدى إلى هجرة أحمد سعد عش الزوجية.

وبحسب موقع “إرم نيوز”، فإن السبب الحقيقي وراء الخلاف بين سعد وسمية هو رغبة الأخيرة في الإقامة بـ “الفيلا” التي تمتلكها في أحد الأحياء الراقية غرب القاهرة، وإصرار الزوج أحمد سعد على العودة للإقامة في الشقة التي يمتلكها بوسط القاهرة.

وأكد مقربون أن سعد وسمية يتمسكان برأيهما، رغم وجود وسطاء لمحاولة الصلح بينهما.

يذكر أن التعاون الفني الوحيد الذي جمع العروسين كان أغنية “بالحلال يا معلم” ضمن أحداث مسلسل “الحلال”، والذي عُرض في رمضان الماضي، ولم يحقق النجاح المتوقع.

وتردد مؤخرًا أن هناك مشروع فيلم سينمائي سيجمعهما لأول مرة، وحتى الآن لم تتضح ملامحه.