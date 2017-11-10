بعد فترة من الغياب، قررت الفنانة فاطمة ناصر بطلة مسلسل «غرابيب سود» العودة بقوة إلى سينما بلدها تونس، حيث تشارك بفيلمين ضمن فعاليات مهرجان قرطاج السينمائي.

وتقول فاطمة، في تصريحات صحافية لها، إنها وافقت على المشاركة في بطولة فيلمين بتونس في توقيت قصير لرغبتها في العودة الى جمهورها التونسي، خاصة بعد انشغالها بأعمالها الفنية في مصر خلال الفترة الماضية وأن دوريها في الفيلمين لا يمكن التردد في قبولهما، حيث تجسد من خلال فيلمها الأول «مصطفى زاد» شخصية مضيفة طيران تدعى «فرح» متزوجة بإعلامي بينهما العديد من الصراعات والمشاكل بسبب اختلافهما الدائم وتضعهما الظروف في العديد من المواقف في إطار كوميدي، لكن كوميديا سوداء تكشف ظروف المجتمع وهو أكثر ما شجعها للدور، وقالت: وافقت على دوري الآخر في فيلم «أمواج متلاطمة»، فقد وجدت في شخصية «خديجة» نموذجا لامرأة تعاني الوحدة بعد انفصالها إلى أن تجد الزوج المناسب ولكن الحياة تعاندهما، فهو بعيد تماما عن دورها في فيلم «مصطفى زاد» ما شجعني على القبول فورا من دون تردد، لأنني وجدت في العملين عودة قوية الى جمهوري التونسي.

هذا واستغلت فاطمة فترة إجازتها من تصوير مشاهدها في الجزء الجديد من مسلسل «نصيبي وقسمتك» الذي كانت قد شاركت في الجزء الأول منه أمام هاني سلامة لتقضي إجازة قصيرة برفقة أهلها وأصدقائها في تونس على أن تعود إلى مصر لاستئناف تصوير مشاهدها فور انتهاء فعاليات المهرجان.

من ناحية أخرى، تنتظر ناصر عرض أولى حلقات مسلسلها المصري الجديد «عائلة الحاج نعمان» من بطولة الفنان تيم حسن، حيث تجسد من خلاله شخصية فتاة ريفية تعيش مع زوجها في منزل والده، لكنها في مشاكل دائمة مع عائلته، والمسلسل مقرر عرضه قبل منتصف الشهر عبر شاشة «OSN».