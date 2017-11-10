تسلمت الفنانة هند صبري، في العاصمة الأميركية (واشنطن)، تكريمها المسمى «الميديا أوورد»، من المؤسسة الأميركية الدولية للإعلام، المعروفة اختصارا بـ «aam»، بحضور عدد كبير من النجوم الأميركيين والعرب، منهم السفير التونسي في أميركا فيصل جويعة وحرمه، والسفير المصري في واشنطن ياسر رضا وحرمه، وسفيرة أذربيجان في أميركا لالا عبدالرحيموفا، والمخرج العالمي الأميركي جاك بيندر، مخرج «لعبة العروش»، والمخرج المسرحي الأميركي سايمون ايفانز، والنجم جيف فاهي بطل فيلم «Lost» وجيف جولدبرج مدير أعمال عدد من نجوم هوليوود والخبير الإعلامي اللبناني إيلي خوري والنجمة الأردنية صبا مبارك والمخرج والكاتب الأميركي دافيد زوكر.

وأهدت صبري جائزتها للنجمة المصرية شادية، واصفة إياها بالأسطورة العربية التي ألهمتها في مشوارها الفني، وتحدثت في الحفل عن أهمية الاختلاف وتقبل الآخر، وأنه يجب علينا أن نحترم هذا ونقدره بدلا من محاربة أي مختلف عنا.