في 21 ديسمبر المقبل، ينطلق في صالات السينما عرض فيلم «حبة كاراميل» الذي يأتي استثمارا للنجاح الذي حققه المسلسل في شهر رمضان الماضي.



وتؤكد الممثلة اللبنانية ماغي بوغصن أن الفيلم لن يبدأ من حيث انتهى المسلسل، وأن ثنائيتها مع ظافر عابدين مستمرة، وقالت ماغي: أتوقع للفيلم نجاحا موازيا للمسلسل إن لم يكن أكبر، فنحن انطلقنا في الفيلم من فكرة جديدة، بحيث ان المشاهد الذي لم يتمكن من مشاهدة المسلسل سيتمكن من فهمه، إذ لم تكن الفكرة الانطلاق من آخر حلقة بل ستكون قصة جديدة كليا، أدخلنا عليها ممثلين جددا لم يشاركوا في المسلسل مثل هشام حداد ومي سحاب وكريستيان الزغبي.



وتابعت بوغصن، في لقاء لها مع مجلة «سيدتي»: هذا فيلمي الخامس الذي أشارك فيه، الشعور بالمسؤولية لايزال هو نفسه، لكن وقع الخوف هذه المرة كان أقل لأني مازلت أؤدي الكراكتر نفسه، اللوك نفسه، طريقة الكلام، حتى مواقع التصوير نفسها، وبالتالي الوضع كان مريحا وثمة انسجام كبير بين الممثلين، لدرجة أننا نحضر إلى موقع التصوير قبل موعدنا بساعة أحيانا لنشرب قهوتنا معا.

وأردفت: الجو المشحون يؤثر كثيرا على أدائي، ففي الجو الذي نصور فيه الفيلم ثمة ألفة بين الممثلين، نجلس معا، نتشاور، نتبادل الملاحظات بمحبة، نركز على التفاصيل وهذا الأمر يصل إلى المشاهد، بينما عندما تكون الأجواء مشحونة والعلاقة متوترة بين الممثلين، بالكاد يستطيع الممثل تحضير مشهده، وتصويره، ما يفقده تركيزه أحيانا، وأكملت: المفترض بالممثل أن ينحي كل الخلافات جانبا ويؤدي دوره بشكل محترف.