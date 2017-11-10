أكدت مقدمة البرامج السعودية غادة موصلي أنها دخلت مجال الإعلام بالمصادفة، وقالت: لم أكن أخطط لهذا الأمر، فمنذ 13 عاما التقيت أحد الأشخاص العاملين في «روتانا»، وكان مجتمعا بفريق عمل إحدى المحطات في بيروت فعرضوا علي أن أكون مذيعة، فقبلت العرض، علما أنني في طفولتي شاركت على الدوام ضمن فريق إذاعة المدرسة.

وعن مدى صعوبة أن يطل المذيع لنحو 11 سنة على الهواء يوميا أو أسبوعيا ولا يجعل المشاهد يمل منه، علقت غادة: يستطيع المذيع أن يحفظ دوره بطريقة جيدة، لكن عندما يطل على الهواء فقد لا يشعر ضيفه بالراحة، إذ يهتم بشكله ربما أو مادته وكيف سيطل، وبالتالي يقلق الضيف والمشاهد، ويحاول في الوقت نفسه استعراض عضلاته لإيصال المعلومة، أنا كمذيعة أسأل سؤال المشاهد وسيدة البيت، لا أستعرض معلوماتي على ضيفي، مشددة على أن ما يميز برنامجها «صباح الخير يا عرب» الذي يعرض على شاشة «ام بي سي» هو أن فريق عمله عبارة عن عائلة واحدة.

أما عن نشرها صورة خلال وجودها في برنامج «آراب أيدول» في موسمه الأخير، وتعليقها بالقول: «سأجري عملية تجميل لصوتي وأشارك في البرنامج»، فقالت غادة: كان ذلك على سبيل المزحة، في «ام بي سي» هناك قوة في إنتاج برامج المواهب، وفخورة لأنني ابنة هذه الشاشة، التجربة فيها مختلفة وغنية وعلمتني الكثير، اليوم عندما أدخل استوديو «ذا فويس» أو «آراب أيدول»، تفاجئني التكنولوجيا والتطور وقدرة احتواء هذه المواهب، كل من شارك في هذه البرامج هم أبناء «ام بي سي»، وتأثرت حينها بتلك الأجواء وبالدلال الذي يتلقاه المشتركون، وقلت إنني سأشارك علما أنني مدللة أيضا.