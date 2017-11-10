بعد مرور أكثر من أسبوع على تعرضها لحادث تكتمت عن تفاصيله، والذي أجبرها على دخول المستشفى وإخضاعها لعملية جراحية عاجلة استدعت تجميد كل نشاطاتها الفنية، كشفت ميريام فارس عن طبيعة هذا الحادث من خلال نشر صورة لها عبر حسابيها على «انستغرام» و«فيسبوك».

وبحسب الصورة تبين أن ميريام قد تعرضت لإصابة بالغة في ساقها، وتحديدا في منطقة الركبة، وهذا ما عكسه حجم الضمادات التي لفتها من الأعلى إلى الأسفل، والتي تشير إلى أن الجراحة تمت في منطقة الركبة بسبب وجود ضمادات بيضاء عليها.

ومع أن إصابة فارس لم تكن تستدعي كل هذا التكتم، إلا أنها كانت قد كشفت عن الحادث الذي تعرضت له من خلال بيان صحافي نشره مكتبها الإعلامي، أشارت فيه إلى أنها قررت تجميد نشاطها الفني لمدة شهر كامل، بدءا من تاريخ 1-11- 2017، كما تقدمت بالشكر إلى شركات تنظيم الحفلات والعائلات الكريمة التي تم التعاقد معها، لتفهمها ومساندتها لميريام في إصابتها، على أن يتم الإعلان عن حفلات ميريام للعام 2017 في حينها.