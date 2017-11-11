تعرض الفنان محمد رمضان لموقف محرج من أحد محبيه على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" بعد نشره صورة تجمعه بالنجمين أحمد السقا وأحمد عز، رمضان نشر صورة من أحد الاستفتاءات لاختيار أفضل ممثل في 2017 ، وكانت النتيجة لصالح "الأسطورة" كما يقلبه محبوه، مما دفعه لنشر نتيجة الاستفتاء مع صورة للنجمين المنافسين له.

أحد متابعي الأسطورة يضعه في موقف محرج



أحد متابعي رمضان أبدى اعتراضه على النتجة مشيرا إلى أن أحمد السقا هو الأفضل فما كان من رمضان، إلا أن رد عليه بشكل مباشر بقوله :"اسمه أستاذ أحمد السقا" مطالبا اياه بالتحدث عن النجم الشهير بطريقة لائقة، وهو ما اعتبره البعض حيلة ذكية منه للهروب من الموقف المحرج الذي تعرضه له .

ردد محمد رمضان

جمهوره يطالبه بالتوقف عن مقارنة نفسه بزملاءه وقد تعرض رمضان لعدد كبير من الانتقادات بعد نشره هذه النتيجة، حيث نصحه عدد من جمهوره بضرورة توقفه عن مقارنة نفسه بباقي النجوم على الساحة خصوصا وإن كانوا محبوبين ولهم شعبية كبيرة.

على الجانب الآخر اعتبر البعض ما نشره بطل فيلم "عبده موتة" محاولة منه لتأكيد تفوقه على النجمين بعد أن اكتسحت ايرادات أفلامهما أعماله الفنية الأخيرة.

محمد رمضان في فيلم جواب اعتقال

يذكر أن محمد رمضان دخل في منافسة مؤخرا مع النجم أحمد السقا حيث عرض للأول فيلم جواب اعتقال وللثاني "هروب اضطراري" لكن فيلم السقا تصدر ايرادات الموسم وجاء "جواب اعتقال" بين المركزين الثالث والرابع وهو الفيلم الذي شارك في بطولته كل من دينا الشربيني واياد نصار وعدد كبير من الفنانين.

كذلك لم يحالف تجربته السينمائية الأخيرة "الكنز" الحظ تجاريا رغم أن الفيلم من اخراج شريف عرفة ويشارك في بطولته كل من محمد سعد وهند صبري وعدد كبير من النجوم.