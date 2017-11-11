ابتعدت الفنّانتان الشقيقتان نينا وريدا بطرس عن الفن وعالم الأضواء منذ سنوات طويلة، في سبيل الالتزام أكثر بحياتيهما الأسرية والاهتمام بعائلتيهما.

وشكلت المطربتان اللبنانيتان حالة استثنائية في عالم الغناء إذ شكلتا أوّل ثنائي نسائي في الوطن العربي.

وصدرت مجموعتهما الغنائية الأولى بعنوان "ليالينا" في عام 1995، قبل البوم "بأمارة ايه" في عام 1996، و"منعاتب يا أسمر" في عام 1998.

واعتزلت"نينا الغناء للتزوج من الدكتور زياد الحايك في الولايات المتحدة الأميركية، وأنجبا ثلاثة أولاد، هم ريدا وناجي وجوليانو.

وتزوجت ريدا من المهندس جورج خوري، ويقيمان أيضاً في الولايات المتحدة الأميركية حيث انجبا توماس جيا نينا التي اصدرت لها والدتها اغنية بمناسبة مولدها.