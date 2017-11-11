تعيش الفنانة اللبنانية نانسي عجرم حالة من النشاط الفني، إذ إنها تصور حاليا حلقات برنامج اكتشاف المواهب الشهير «ذا فويس كيدز»، الذي تشارك فيه لجنة تحكيم إلى جوار الفنانين تامر حسني وكاظم الساهر، كما أنها تحضّر لألبومها المقبل، حيث تعقد أحيانا جلسات عمل من أجل الاستماع إلى كلمات وألحان لأغان جديدة، حتى تبت أمرها، سواء بضمها إلى أغاني ألبومها أو لا.

وعرضت شركة الإنتاج المصرية «الريماس» التي يملكها المنتج إبراهيم إسحاق على عجرم الدخول في المجال التمثيلي، حيث عرض عليها إبراهيم إسحاق، وفق موقع «نواعم» نقلا عن مصادر خاصة، القيام ببطولة عمل سينمائي، كان سيكتب خصيصا من أجلها. وأكدت المصادر أن نانسي رفضت العرض، وأعلمت الشركة أنها تشعر بخوف شديد من خوض هذه التجربة في الوقت الحالي، وأنها تريد الحصول على كورسات تمثيل قبل أن تقبل على هذه الخطوة.

وجاء ايضا أن المنتج إبراهيم إسحاق عندما تلقى رفض نانسي لطلبه، فكر في أكثر من اسم حتى يحل بديلا لها، حيث أشارت المصادر إلى أنه سيتعاقد مع فنانة بديلة لنانسي، كما أشارت أيضا إلى أن الفنانة التي ستأتي بديلة لعجرم ستكون بنسبة كبيرة من لبنان.

من جهة أخرى، نشرت النجمة اللبنانية صورة جديدة لها من أحدث جلسة تصوير خضعت لها قبل تصوير إحدى حلقات برنامج «ذا فويس كيدز»، وذلك من خلال حسابها الشخصي «إنستغرام».

وظهرت نانسي في الصورة مرتدية جاكتا باللون الأسود وبنطلون جينز، وتمتعت ملابسها بالبساطة الشديدة، وعلقت نانسي على الصورة: «هذا يوم جديد»، وقد نالت الصورة إعجاب محبيها ومتابعيها فور نشرها.