بعد إقصائها من لجنة تحكيم «ذا فويس»، قامت الفنانة أصالة نصري بتوجيه رسالة دعم للفنانة أحلام عبر حسابها على «إنستغرام»، وقالت فيها: لطالما باركت للعزيزة أحلام كل عمل تقوم به، وأبارك اليوم لها بفوزها بفرصة للتفكير فيما بعد، ولأنني لست من اللاهثين وراء كل ما يعرض علي وأنتقي وأحجب نفسي لأفكر، فرحت لها وليس العكس بابتعادها هذا، فنحن في الآخر بشر، لنأخذ نفسا نحيا به، ونعيد التوازن الإنساني لنا، وكلمة حق لأحلام علينا جمهورا وفنانين كثرا، لقد كنت بطلة، ولم توفري محاولة لتسعدي بها الجميع، غامرت وفزت وكنت دائما جديدة مندفعة طموحة ذكية، غاليتي، للحياة حق علينا والحياة تستحق بعضا من التأمل والاستعداد، النجاح الذي حققته سيبقى ودائما ما سيأتي هو الأجمل».