احتفل "جوجل" بذكرى ميلاد الفنانة اللبنانية صباح، وذلك بنشره صورة جرافيك لها فوق شعاره.. وكانت صباح تمكنت من حفر اسمها بحروف من نور فى قلوب محبيها فى لبنان ومصر ومختلف الدول العربية، وأثرت السينما المصرية والأغنية العربية بأعمال لا تنسى وشاركت كبار الفنانين بطولات أفلامهم، فمن العتبة الخضراء للرجل الثانى إلى الأيدى الناعمة كلها محطات من نور فى حياة الجميلة صباح، بالرغم من بدايتها فى لبنان إلا أن مصر احتضنتها ولمع نجمها بأعمال لا ينساها أى شخص.

صباح رصيد كبير من الأعمال الفنية فى السينما المصرية، التى تعد أبرز نجماتها، بالإضافة لعدد كبير من الأغانى، فتعتبر صباح من أهم رموز الفن العربى وعملاقة من عمالقة لبنان وقد دخلت موسوعة جينيس كأكبر إرث فنى فى التاريخ.

صباح لها 83 فيلما بين مصرى ولبنانى، و27 مسرحية لبنانية، ومايزيد عن 3000 أغنية بين مصرى ولبنانى، وتعد ثانى فنانة عربية بعد أم كلثوم فى أواخر الستينات تغنى على مسرح الأولمبيا فى باريس مع فرقة روميو لحود الاستعراضية وذلك فى منتصف سبعينيات القرن العشرين، و لكنها أول من وقفت على مسارح عالمية أخرى كمسارح فى نيويورك ودار الأوبرا فى سيدنى، وقصر الفنون فى بلجيكا وقاعة ألبرت هول بلندن، وكذلك على مسارح لاس فيجاس وغيرها، كما شاركت فى الكثير من المهرجانات أمثال: بعلبك، جبيل، بيت الدين.

أناقة صباح واختيارها الفريد لأزيائها فى الأفلام جعلها واحدة من أيقونات الجمال والإطلالات المميزة، ففستان أغنية "لأ" الذى ارتدته فى فيلم شارع الحب، ومجموعة فساتين أغنية "ساعات ساعات"، ومجموعة أخرى من الفساتين التى تألقت بها فى الأفلام، تاركة لمحبيها إرثًا غالياً من الفساتين الأنيقة والتى عاد الكثير منها فى الآونة الأخيرة كأشكال موضة للفساتين الحديثة.

فمن الفستان القصير والفستان المنفوش والطويل الأنيق تنوعت إطلالات الشحرورة ولكن هناك عدد 10 فساتين لا تنسى من أفلامها: