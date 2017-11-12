علقت الفنانة العراقية شذى حسون، على قرار قناة mbc باستبعاد الفنانة الإماراتية أحلام من برنامج The Voice، بطريقة شخصية، بسبب الخلافات السابقة بينها.



ونشرت حسون على صفحتها على “تويتر” تغريدة قالت فيها: “يمهل ولا يهمل” وأضافت في تغريدة أخرى “اللهم لا شماتة”. واعتبر رواد تويتر ما قالته حسون شماتة منها في أحلام، كردّ على خلافاتهما الشهيرة والحروب الكلامية بينهما.



أما الفنانة شمس، لم تردّ بشكل مباشر على الأمر، بل اكتفت بنشر تغريدة قائلة فيها: “في هاشتاقات مولعة بس كني ما شوف”، وانقسمت التعليقات بعدها حول من اعتبر أنها موجهة لأحلام ومن اعتبر أنها لا تمت للقضية بصلة ولكنا ردت بتغريدة أخرى قائلة: انا ارقى واشجع من ان اشمت في الناس بتغريدة تلميح.



الله يكفينا شر الشماتة لا احب افرح في مصايب الناس مثل مااحب الناس تشمت في مصيبتي وربي شاهد على مافي قلبي. وكانت قناة MBC قررت استبدال أحلام بالمطربة الكويتية نوال، في لجنة تحكيم برنامج المسابقات الغنائية The Voice