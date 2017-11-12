نشرت الفنانة المصرية غادة عبد الرازق، عبر حسابها على "إنستغرام"، صورة لها برفقة فريق عمل فيلم"كارما" الذي تشارك فيه إلى جانب عدد من النجوم.

وبدت في الصورة وهي ترتدي جامبسوت جريئاً باللون الأبيض، ما أثار ضدها موجة من الانتقادات، حيث اعتبر المتابعون أنها تخطّت الحدود بارتدائها الملابس المكشوفة.



وتعليقاً على الصورة كتبت الممثلة:"نجوم فيلم كارما مع المخرج الكبير خالد يوسف قريباً إن شاءالله".

يشار إلى أن غادة عبد الرازق تشارك في الفيلم الذي يخرجه خالد يوسف مع عدد من الممثلين، منهم عمرو سعد وماجد المصري وزينة وحسن الرداد ومجدي كامل وخالد الصاوي ودلال عبد العزيز وسارة نخلة.