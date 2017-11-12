أكدت النجمة التونسية لطيفة أنه كان لديها بالفعل مشروع أغنية «دويتو» مع النجم المصري محمد منير، لكنها لم تكتمل لانشغال كل منهما، إلا أنها تأمل أن يعودا للعمل على الأغنية مجددا، فهي متحمسة كثيرا لمشاركة منير في أغنية «دويتو» باعتبار أنه من الأصوات التي تحبها كثيرا، ولكن حتى الآن لم يتم تحديد أي تفاصيل بشأن هذا الأمر، لكن من الوارد أن تكتمل الفكرة بعد أن تنهي نشاطاتها الفنية، حيث بدأت بالفعل التجهيز لمسلسلها الجديد، الذي من المقرر أن تبدأ تصويره مع بداية العام الجديد وتعود من خلاله للتمثيل مرة أخرى.

وعن الأغنيات التي أحبتها أخيرا، قالت إنها استمتعت كثيرا بألبوم الفنان عمرو دياب «معدي الناس»، كما أعجبت بالعديد من الأغنيات التي طرحت أيضا على الساحة الغنائية في الفترة الأخيرة.

وحول حياتها بعيدا عن الفن، قالت لطيفة بحسب موقع «نواعم» إنها تميل إلى الجلوس على البحر، حيث تستمتع أكثر بالأجواء الطبيعية، كما تميل إلى القراءة التي تجد فيها متعة كبيرة، وكشفت عن أنها في كثير من الأحيان حينما تشعر بأنها منزعجة تذهب إلى البحر كي تحكي معه دائما، وبمجرد أن تنظر إلى البحر تشعر بسعادة غامرة وبأن طاقتها تجددت كثيرا.