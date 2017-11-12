أدى انشغال بعض المطربات في مصر بالتحضير لطرح ألبوماتهن الغنائية خلال الفترة المقبلة إلى الاعتذار عن مناسبات فنية مهمة، فمنهن من رفضت المشاركة في مهرجان موسيقي، وأخرى امتنعت عن إقامة حفل غنائي.

ولاقت المطربة آمال ماهر انتقادات واسعة من الجمهور بسبب عدم مشاركتها في فعاليات مهرجان الموسيقى العربية، واعتبروها تأتي بعد وصولها لمرحلة «النجومية والشهرة»، وقالوا إن الإنجازات التي حققتها آمال في الآونة الأخيرة هي السبب وراء هذا القرار.

ودفعت هذه الانتقادات آمال ماهر إلى التعقيب، قائلة إن عدم مشاركتها في فعاليات الدورة، تعود لانشغالها بالتحضير لألبوم غنائي جديد يضاف إلى رصيد مسيرتها الفنية.

واعتذرت الفنانة شيرين عبدالوهاب عن عدم إحياء حفل غنائي في جامعة خاصة في 23 الجاري، وقالت شيرين -في بيان لها- إن إدارة أعمالها لم تتعاقد على الحفل من الأساس، بل عرضت الجهة المنظمة عليها المشاركة، ولم تحصل على قرار نهائي منها.

وبررت شيرين اعتذارها بانشغالها بتحضيرات ألبومها الجديد، والمقرر أن يتم طرحه في الأسواق خلال الفترة المقبلة.

وتعكف المطربة أنغام حاليا على التحضير لألبوم غنائي باللهجة الخليجية بعد تجربتها الأخيرة بالغناء باللهجة اللبنانية، وقالت أنغام، في تصريح صحافي، إن الألبوم سيطرح قريبا ويشارك فيه عدد من الشعراء والملحنين العرب، مشيرة إلى أن اللهجة الخليجية ليست غريبة عليها، خاصة أنها من متابعي أغنياتها منذ الطفولة، وتحدثت أنغام عن أغنيتها باللهجة اللبنانية قائلة: «شعرت ببعض الخوف عند تأديتها».