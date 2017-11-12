تستعد الممثلة السورية سلاف فواخرجي لتصوير مسلسلها الجديد «خط ساخن»، وتحضر للشخصية التي من المفترض أن تقدمها في المسلسل، حيث تؤدي دور فتاة تدعى «حنان»، تعمل في مركز لمكافحة الانتحار وتحاول أن تستمع للمرضي لإثنائهم عن فكرة الانتحار وخلال الأحداث تتعاطف مع رجل مسن ويتم اتهامها بقتله.

ومسلسل «خط ساخن» الذي تدور أحداثه في إطار اجتماعي حول العديد من القضايا المصرية، سيكون من بطولة فواخرجي إلى جانب كل من حسين فهمي، وصلاح عبدالله، ونضال الشافعي، وميدو عادل، وسهر الصايغ، والعمل من تأليف فوزية حسين وإخراج حسني صالح وإنتاج أحمد الجابري.