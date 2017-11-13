نشرت صفحة Nancyajramca الخاصة بمعجبي النجمة نانسي عجرم عبر تطبيق "انستغرام"، مقطع فيديو يرصد لحظات دافئة بين نانسي الأم وابنتها الكبرى ميلا.



وظهرت المطربة اللبنانية في الفيديو خلال مداعبتها ميلا التي كانت جالسة على الكنبة، وسط لعب طريف بين الاثنتين.

وتزوجت عجرم في عام 2008 من طبيب الأسنان فادي الهاشم، وأنجبا طفلة في نفس يوم ميلادها 16 ايار (مايو) 2009 اسمها ميلا، وغنت لها أغنية بعنوان "يارب تكبر ميلا"، وأنجبا إيلا في 23 نيسان (أبريل) 2011.

وتحافظ نانسي على متانة حياتها العائلية على رغم كل ضغوط عملها.