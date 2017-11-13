قالت الفنانة المصرية نيللي إنها كانت تشارك في عدد كبير من الأفلام في وقت واحد ببداية مشوارها الفني، مشيرة إلى أنها كان من الممكن أن تشارك في 4 أفلام في وقت واحد حتى تحقق الانتشار.



وأضافت خلال حلقتها مع الإعلامي عمرو الليثي في برنامج "واحد من الناس" عبر قناة "الحياة" الفضائية، إنها كانت تقبل أي دور في بدايتها، ولكن في فيلمها "حادث النصف متر" رفضت مشهد كان يفترض أن يقبلها فيه الفنان محمود ياسين.



وأشارت نيللي إلى أنها لم تعلم سبب رفضها القبلة في ذلك الوقت، لكنها بعد ذلك رفضت مشاهد القبلات في أعمالها الفنية.