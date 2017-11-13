خرجت الفنانة سمية الخشاب عن صمتها للمرة الأولى بعد الانتقادات العديدة التي واجهتها خلال الفترة الماضية بسبب زواجها من المطرب أحمد سعد ووجهت رسالة لكل منتقديها عبر موقع الصور والفيديوهات الشهير «إنستغرام».

ونشرت سمية فيديو قالت خلاله: «عايزة أتكلم معاكم في حاجة مهمة قوي، الناس اللي بتشتم أو بتقول ألفاظ مش حلوة على مواقع التواصل يا جماعة الحروف اللي بتخرج من لسانا محسوبة علينا، كل حرف حلو بتقوله بيرجعلك تاني لأن كله سلف ودين واللي بيقول كلمة مش حلوة بترجعله تاني».

وكانت سمية الخشاب شاركت في السباق الرمضـــاني المــــــاضــي بمسلسل «الحــلال» وحقـقــت من خلاله ردود أفعال إيجابية.