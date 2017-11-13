يتم تداول مقطع فيديو للفنانة اللبنانية نجوى كرم وهي تغني باللهجة المصرية لأول مرة في حفل جماهيري علني. وغنت نجوى، التي شاركت الفنان فارس كرم في إحياء حفل «مومينتس» في فندق انتركونتيننتال دبي، بناء على رغبة الجمهور مقطعا من أغنية أم كلثوم «أمل حياتي» وسط تصفيق الحاضرين الذين أبدوا إعجابهم بأدائها.

ويعرف عن نجوى كرم تمسكها بالغناء باللهجة اللبنانية وهي تعد من بين الفنانين اللبنانيين القلائل الذين تمسكوا بالغناء باللهجة اللبنانية فقط، حتى انها تعرضت لهجوم عندما قالت: «عندما يغني محمد عبده وعمرو دياب اللهجة اللبنانية يمكن أن أغني اللون المصري أو الخليجي»، ويومها أوضحت موقفها من هذا الكلام، وقالت إن كل فنان يجيد الغناء بلهجته المحلية أكثر من غنائه باللهجات الأخرى، وهي تحترم كل اللهجات ولكنها أكثر تمكنا بأداء اللون اللبناني، وهو ملعبها وهي «ريسة» فيه.

ونشطت نجوى خلال الفترة الأخيرة فنيا من خلال إحياء مجموعة من الحفلات من بينها حفل في الأردن أحيته في 5 أكتوبر الماضي، وحفل آخر أقيم 14 من الشهر نفسه في ولاية كاليفورنيا بالولايات المتحدة وتم تكريمها فيه، وكان الحفل، وفق موقع «سيدتي نت»، خيريا وشاركت نجوى فيه إلى جانب مجموعة من النجوم العالميين من بينهم شارون ستون وأندي غارسيا وأقامته جمعية «أمديست» وهي جمعية تعنى بمساعدة الطلاب المتفوقين على متابعة تحصيلهم العلمي.

الجدير بالذكر أن آخر أعمال نجوى كرم كان ألبوم «مني إلك» الذي أهدته إلى روح شقيقها الحاج نقولا الذي رحل بشكل مفاجئ في بداية العام الحالي، والألبوم يضم 8 أغنيات باللهجة اللبنانية هي «مني إلك، يحرق قلبك، على نوم عيني، تعا بورد بقلبي، نزلت البحر، الدنيا تحديت، آه من الغرام، قمر العشاق».