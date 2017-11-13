في عودة لها للأغنيات الوطنية، حرصت النجمة المغربية سميرة سعيد على تقديم أغنية وطنية بعنوان «لمغاربة» لدعم المنتخب المغربي في تصفيات كأس العالم 2018، وقالت سعيد إن الفكرة جاءتها لرغبتها في أن تشارك في حدث مهم يخص بلدها المغرب، وبمجرد أن جاءتها الفكرة حرصت على الاتصال بالشاعر مصعب العنزي الذي أحب المشاركة أيضا وأرسل لها الكلمات، ثم سجلت الأغنية على الفور بعد أن وضع ألحانها رضوان الديري وقام بتوزيعها رشيد محمد وصورتها مع المخرج أمير رواني الذي أعجبت بفكرته كثيرا لبساطتها.

وتابعت سميرة، في تصريحات صحافية لها، بأنها سبق أن قدمت أغنيات وطنية من قبل لأن هذا اللون الغنائي محبب لها، حيث سبق أن قدمت «كلنا إنسان» و«يا مصر ليكي السلام»، وهي ترى أن هذه النوعية من الأغنيات لها قيمة مهمة في تاريخ أي نجم غنائي.

وعما قيل أخيرا بأنها تعتزم العودة للعيش في المغرب وترك مصر نهائيا، علقت على الأمر بأنها لا تفكر في ترك مصر في الوقت الحالي، خاصة أنها مشغولة بألبومها الذي تحضر له، وأن هذه الشائعات سببها أنها صرحت من قبل بأنها قد تنتقل للعيش في المغرب بعد فترة كي تعيش مع أسرتها بعد أن تقلل من نشاطها الغنائي. وعن الحديث عن عمرها عبر «الفيسبوك»، قالت إنها امرأة لا تعيش هاجس العمر لكنها لا تحب من يتدخلون في خصوصياتها.

الجدير بالذكر أن النجمة سميرة سعيد أحيت الفترة الماضية حفلا بمكتبة الإسكندرية في مصر قبل أن تستعد لحفلها في دار الأوبرا بالكويت، كما شاركت أيضا في حفل ختام مهرجان مكناس المغربي الذي قدمت خلاله العديد من الأغنيات.