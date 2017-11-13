نشرت المطربة اللبنانية دومينيك حوراني عبر صفحتها الشخصية على موقع «إنستغرام» صورة جديدة لها ارتدت خلالها بنطالا معظم أجزائه ممزقة وهو ما أثار الجدل وأغضب متابعيها، وقال أحد المتابعين: «شو الهدف من بنطلونك»، وأضاف آخر: «كده كتير يا دومي».

وكانت دومينيك طرحت مؤخرا كليب «سبنا بعض» وظهرت خلاله بإطلالة مختلفة، حيث عادت فيه بملابسها الى العصر الروماني.

من جهة أخرى، حذرت النجمة المصرية ريم البارودي متابعيها من منتحل شخصيتها على موقع «إنستغرام»، ونشرت صورة للصفحة المنتحلة شخصيتها، وعلقت عليها بقولها: «الأكونت ده غير حقيقي، مش أنا، ومعنديش غير حساب واحد وبس»، وتابعت: «أنا ولا عندي فيسبوك ولا تويتر ولا سناب شات ولا أي صفحات غير اللي على الإنستغرام، واللي عملته ومهتمة به هالة وهي من الفانز بتوعي».

يذكر أن ريم قد نفت مؤخرا كل ما طالها من شائعات عن ارتباطها بنجل الفنان طلعت زكريا، وأكدت أنها تركز فقط على عملها الفني، حيث تعاقدت مؤخرا على مسلسل «الوتر».