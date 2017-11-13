يجري الفنان هاني رمزي استعداداته خلال الفترة الحالية قبل تصوير برنامج المقالب المرتقب كل عام في رمضان، وذلك بعد النجاح الذي حققه في برامجه «هبوط اضطراري، وهاني في الأدغال وهاني هز الجبل».

وتسربت معلومات خلال الفترة الأخيرة حول فكرة «المقلب» المميت الذي يقدمه رمزي في رمضان 2018، إذ ذكرت تقارير صحافية انه يستعين بمنطاد، يستضيف فيه الفنان في رحلة جوية، وأثناء التحليق في أعلى نقطة يتم إحراق جزء من «المنطاد»، ما يصيب الضيوف بالهلع والرعب.

ويظهر هاني رمزي في نهاية الحلقة، بعد أن يتيقن الضيف من اقتراب نهايته، ويفاضل فريق عمل البرنامج بين دبي وأبوظبي، لتصوير الحلقات.