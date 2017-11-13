في مجلة "روز اليوسف" خريف عام 1960 أجرت الصحفية مديحة عزت لقاءا مع الممثلة هند رستم (ولدت 12 نوفمبر 1931 ورحلت عام 2011) بدأته الصحفية بقولها:



ذهبت إلى سيدة الإغراء في بيتها، وكانت مريضة ــــ أو هكذا قالت ـــ كانت متشبثة بسريرها الأحمر الفاخر كالقطة الرومى، وكانت ترتدى قميص نوم واسعا بمبي، أما شعرها فقد اختفى في منديل أسود بأوية ذهبية، أما وجهها فكان بدون مساحيق.. ورغم ذلك كانت رائعة.



سألتها مديحة عزت: لماذا اخترت أدوار الإغراء؟



قالت هند رستم: أنا لم أختر شيئًا في الحقيقة المخرجين هم الذين اختاروا ثم الجمهور، وأنا شخصيا أعتقد أننى أستطيع أداء أي دور وإن كانت أدوار الإغراء هي أحسن ما أؤديه.



سألتها مديحة: إذا انت تعتبرين نفسك ملكة الإغراء ؟



قالت: أين هي ملكة الإغراء وكل ممثلات الإغراء أصبحن نسخة واحدة.. أنا وهدى سلطان وصباح وبرلنتى عبدالحميد الشعر الأصفر الطويل والحسنة والفستان المحزق والصدر العارى إلى درجة أنهم نشروا صورتى في إحدى المجلات وكتبوا تحتها هدى سلطان.



سألت مديحة: مين الأصل في الإغراء ؟



قالت على الفور: طبعًا أنا الأصل، انا أول واحدة قدمت أغنيات الإغراء في السينما، وللعلم أنا قصيت شعرى ومسحت الحسنة وبدأت ألبس ملابس حشمة علشان تعرفوا أن الإغراء بالتمثيل لا بالمنظر.



سألتها مديحة: مين من الممثلات كانت تنفع في أدوار الإغراء؟



قالت: راقية إبراهيم وفاتن حمامة.. ودى أنا نفسى أشوفها في أدوار الإغراء.



سالتها مديحة: مين أحسن ممثل في مصر ؟



قالت: عماد حمدى ورشدى أباظة، وعماد كله رجولة وعظيم ورشدى هو الممثل الوحيد الذي يمكنه تأدية أي دور بنفس النجاح، وهناك أحمد رمزى الولد الشقى وعمر الشريف ابن الذوات الشيك وأحمد مظهر الرجل الوقور الصارم العسكري.



وأضافت ومن المخرجين حسن الإمام وهو أستاذى ومعلمى ومعه عزالدين ذوالفقار ويوسف شاهين وحسام الدين مصطفى وفطين عبد الوهاب وصلاح أبوسيف.. وصلاح عيبه الوحيد هو اهتمامه بالبطلة يبحث عنها ويدربها ويتجاهل باقى الممثلات.



ومن الممثلين في الجيل الماضى حسين رياض ومحمود المليجى فهم في رأيى أعمدة التمثيل ويليهم يوسف وهبى، أما بالنسبة للممثلات فهن أمينة رزق وفردوس محمد.



وأحسن راقصة نبوية موسى وأحسن مطربة أم كلثوم ونجاة وشادية وسعاد محمد، وأحسن مطرب محمد قنديل وعبد الحليم وفريد الأطرش.



أما أرذل ممثل هو محمود المليجى، وأرذل ممثلة لم أصادفها بعد، وأخيرًا عن نفسها قالت: أنا عصبية لكن دمى خفيف.