عفوية واضحة سيطرت على الفنانة المصرية #يسرا، حينما اندفعت لترقص بصحبة عدد من العاملين بأحد المطاعم على أنغام أغنيتها الجديدة "3 دقات".

تلك اللحظات التي قام بنشرها من خلال مقطع فيديو الفنان المصري عمر السعيد عبر حسابه على "انستغرام"، وظهرت يسرا وهي ترقص بصحبة عدد من العاملين بالمطبخ الخاص بتحضير الأطعمة والمشروبات.

ويبدو أن تلك الواقعة حدثت في مدينة الجونة وبالتحديد خلال فعاليات #مهرجان_الجونة_السينمائي الذي أقيمت دورته الأولى قبل شهر، وشهدت المدينة تصوير الكليب الخاص بالأغنية التي كتبها تامر حبيب بمشاركة أبو، وشهدت عودة يسرا للغناء بعد سنوات من الابتعاد.

سعادة كبيرة سيطرت على العاملين بالمطعم، حيث لم يصدقوا أن النجمة المصرية تشاركهم الرقص والغناء، ما دفعهم إلى استغلال تلك اللحظة.